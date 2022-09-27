Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: "Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz" - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: "Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz"

27.09.2022 17:36
Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: "Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları derbiyi kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları derbiyi kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Arao, "İyi oynuyoruz ve her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz. Gelişiyoruz. Derbi maçlarının atmosferi farklıdır. Mental olarak hazır olmanız gerekiyor. FB TV'de yayınlanan eski maçları görüyorum. Alex de Souza da bana derbilerin önemini anlatmıştı. Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili görüşlerini aktaran Brezilyalı oyuncu, "Bugüne kadar çalıştığım teknik direktörler arasında en iyisi. Ondan her gün yeni bir şeyler öğreniyorum ki bu da bir oyuncu için çok önemli. Bu şekilde devamlı olarak gelişim gösterebiliyorsunuz. Kendisi çok talepkar bir teknik direktör. Dolayısıyla her zaman yüksek seviyede olmanız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Geride kalan bölümde sergilediği performanstan memnun olduğunu vurgulayan Arao, "İyi oynadığımı düşünüyorum. Eminim ki her geçen gün üzerine koyarak performansımı daha da yukarı çekeceğim." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Willian Arao, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: 'Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: "Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz" - Son Dakika
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