Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze Maç Kadrosu Açıklandı

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Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş için kamp kadrosunu duyurdu; iki oyuncu yok.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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