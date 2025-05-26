Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

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Fenerbahçe\'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret\'i gören herkes aynı soruyu soruyor
26.05.2025 08:33
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Fenerbahçe\'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret\'i gören herkes aynı soruyu soruyor
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Arjantin'in Dünya Şampiyonluğu kupasını kaldıran Nusret bu kez de Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupasını Ali Koç'la birlikte kaldırdı. Nusret'in o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları, ''Nusret'in orada ne işi var?'' demekten kendini alamadı.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Nusret Gökçe, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeauge şampiyonluğunu kutladı. Daha önce 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in şampiyonluğunu kutlayan Gökçe, bu kez de Abu Dabi'deki THY EuroLeauge finalinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kupasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte kaldırdı. Nusret Gökçe'nin bu anı, sosyal medyada gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI

Kendine has 'tuz serpme' hareketiyle sosyal medya fenomeni olan işletmeci Nusret Gökçe, yine sahaya indi. 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenen Arjantin'in kupasını kaldıran ve Lionel Messi ile fotoğraf çektiren Nusret bu kez de Abu Dabi'de THY EuroLeauge şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte kaldırdı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALİ KOÇ'LA BİRLİKTE KALDIRDI

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'deki THY EuroLeague final maçında Monaco'yu yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler kupayı ikinci kez müzesine götürürken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç büyük sevinç yaşadı. Ali Koç'la birlikte Nusret Gökçe de büyük sevinç yaşadı. Zira Gökçe, şampiyonluk kupasını Ali Koç'la birlikte kaldırdı ve poz vermeyi ihmal etmedi.

MESSİ İLE BİRLİKTE KUPA POZU VERMİŞTİ

Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde de adından çok söz ettirmişti. Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kutlamalarına eşlit etmişti. Final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz vermişti.

Gökçe, ısrarlı takibi sonunda kupanın yıldız ismi Lionel Messi ile de fotoğraf çektirmeyi başarmıştı. Bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Nusret Gökçe, bir milyondan fazla beğeni almıştı.

Fenerbahçe\'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret\'i gören herkes aynı soruyu soruyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 123456:
    yırtık dondan çıkar gibi ne işi var orda hakikaten 6 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    komedi yaaaa 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Her Moka maydonoz dedikleri bu olsa gerek neyse f.b liler memnunsa bize göre bir şey yok 0 0 Yanıtla
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