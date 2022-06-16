Bruma: "Şampiyonluğu elde etmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, "Çok sıkı bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız ve bu sezon şampiyonluğu elde etmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" dedi.

Portekizli futbolcu Bruma, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Bruma, "Büyük bir kulübe geldim ve her şey için tabii ki de çok teşekkür ediyorum. Şu an için çalışmaya başlamaya hazırım. Umuyorum ki ligi kazanabiliriz, Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Antrenman yapmak için kendimi hazır hissediyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Geçmiş yıllarda Türkiye'de top koşturan bir futbolcu olmasına ilişkin bu ligi gayet iyi bildiğine değinen Bruma, "Aynı zamanda Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum. Fenerbahçe çok büyük bir camia! Ben de burada olduğum süre boyunca her maçı kazanmak için elimden gelen performansı ortaya koyacağım çünkü bu benim için çok önemli! Kazanmak için oynayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağız, o maçta da en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Aynı zamanda ligde de bir hedefimiz var ve aynı şekilde başarılı olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"HOCAYI ÇOK İYİ TANIYORUM; ÇOK SIKI ÇALIŞTIRAN VE DİSİPLİNLİ BİR HOCA"

Teknik Direktör Jorge Jesus hakkındaki düşüncülerini de paylaşan 27 yaşındaki futbolcu, "Hocayı çok iyi tanıyorum; çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Herkes de bunun böyle olduğunu söylüyor. Onunla çalışmak için oldukça hazırım. Hocamızla çalışacağım için kendimi mutlu ve şanlı hissediyorum. Bu şansı, bu imkanı elde ettiğim için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETMEK ADINA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderen Bruma, "Taraftarlarımız bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Onlara vereceğim mesaj, evet, sezon içinde hep birlikte performansımızı göreceğiz. Gayet iyi biliyorum ki onlar ligi şampiyon tamamlamamızı bekliyorlar. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmamızı istiyorlar. Tabii ki de her şey mümkün. Bizler çok sıkı bir şekilde bu hedefler doğrultusunda çalışacağız ve bu sezon şampiyonluğu elde etmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı bir şekilde çalışarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok fazla gol atıp, iyi bir performans ortaya koyarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

SELAHATTİN BAKİ: "KENDİSİNDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki ise, "Çok kaliteli bir kadromuz var ama şu anda bizim kadromuzda olmayan tarzda bir isim. Teknik direktörümüzle böyle bir karar aldık. Kendisi böyle bir tespitte bulundu. Zaten gerek Türkiye'de gerek yurt dışında parladığı zamanlar neler yapabildiğini hep birlikte gördük. Kendisinden beklentimiz büyük. Daha olgun, kariyerinde patlama yapmak istediği daha istikrarlı bir sürece girmek istediği dönemde kendisini kadromuza kattık. Artık Fenerbahçemiz, çubuklu için savaşacak. Hocamızın gerçekten istediği bir transferdi. Dolayısıyla içimize çok sindi. Kendisini taraftarımız da çok sevecek. Başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)