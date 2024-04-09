Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi. Fenerbahçe Opet, iyi bir başlangıç yaparak ilk seti 25-22 kazandı. İkinci seti ise Eczacıbaşı Dynavit 27-25 önde tamamladı. Üçüncü ve dördüncü setleri de Fenerbahçe Opet 25-23 ve 27-25 kazanarak maçı 3-1 bitirdi. Serinin ikinci maçı 13 Nisan'da oynanacak.

09.04.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Voronkova, Elif Şahin, Simge Aköz (Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Stevanovic)

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Drca, Eda Erdem, Vargas, de Souza ( Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova)

Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27

Süre: 130 dakika (30, 34, 32, 34)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Vargas'ın smaçlarıyla ilk molaya 8-5 üstün girdi. Fedorovtseva'nın etkili servisleriyle hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, savunmada da bloklarda Aslı Kalaç ile skorlar buldu. İkinci molayı 14-9 önde geçen Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci set karşılıklı sayılarla geçerken, ev sahibi ekip son bölümüne 23-21 önde girdi. Üst üste 2 sayı alan sarı-lacivertliler, skoru 23-23'te eşitledi. Fenerbahçe Opet'in hücumunu iyi karşılayan Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in smacıyla set sayısına ulaştı. Yine aynı oyuncunun hücumunda misafir takım Aslı Kalaç'ın savunma bloğuyla eşitliği sağladı. Karşılıklı sayılarla skor 25-25'te bir kez daha eşitlenirken, üst üste 2 sayı bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 27-25 önde tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü setine daha iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Fedorotseva'nın servisleriyle üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Opet, 12-11 öne geçti. İlk molaya 13-11 önde giren sarı-lacivertliler, Eda Erdem'in sayısıyla farkı 3 sayıya çıkardı: 12-15. Savunmada toparlanan ev sahibi takım, üst üste 3 sayı alınca Fenerbahçe Opet molası geldi. Mola dönüşünde Stevanovic'in sayısıyla öne geçen (18-17) Eczacıbaşı Dynavit karşısında çabuk toparlanan Fenerbahçe Opet, art arda 3 sayıyla rakibine cevap verdi ve son bölüme 20-18 önde girdi. Son bölümde Vargas'ın smaçlarıyla etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Mücadelenin dördüncü setinde ilk molaya Fenerbahçe Opet 12-10 önde girdi. Mola dönüşü karşılıklı sayılarla geçilirken, Eczacıbaşı Dynavit son bölümde 22-21 üstünlüğü yakaladı. Vargas'ın smacıyla yeniden skorda dengeyi kuran sarı-lacivertliler, Fedorovtseva'nın ace sayısıyla öne geçti: 22-23. Üst üste üçüncü sayısını alarak maç sayısına (22-24) ulaşan Fenerbahçe Opet karşısında Boskovic ile skor üreten Eczacıbaşı Dynavit, 2 maç sayısını çevirerek 24-24'te skoru eşitledi ve Jack-Kisal'ın ace sayısıyla öne geçti: 25-24. Vargas ile eşitliği sağlayan ve Aslı Kalaç'ın ace sayısıyla yeniden öne geçen (25-26) sarı-lacivertliler, seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

Serinin 2. maçı 13 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yendi - Son Dakika

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