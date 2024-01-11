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Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle galip geldi ve grup liderliğini garantileyerek çeyrek final bileti aldı. Calcit Kamnik ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Opet, Slovenya\'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
11.01.2024 - 22:03,  Güncelleme: 22:04
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Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini 3-0 yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 25-21, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Opet, son hafta öncesi grup liderliğini garantileyerek çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Calcit Kamnik ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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