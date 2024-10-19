Fenerbahçe Samsun\'a Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taraftarların getirdikleri formalara imza attı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
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