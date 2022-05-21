Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı

Fanatik'in haberine göre, forvet transferi için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe, sürpriz bir isim olarak Shakhtar Donetsk'in genç golcüsü Lassina Traore'ye imza attırabilir.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Burkina Fasolu 21 yaşındaki golcü oyuncu için Shakhtar Donetsk ile satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşma sağlandı. Traore'nin de Fenerbahçe'de oynamak istediği ve sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı, transferin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

GELECEK VADEDİYOR

Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen genç futbolcu Lassina Traore, Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 9 gol atarak takımına katkı sağladı.