Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı

21.05.2022 12:04
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı

Ukrayna basını ve Afrika'dan çeşitli haber kaynakları, Fenerbahçe ile Shakhtar'ın, Lassina Traore'nin kiralanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fanatik'in haberine göre, forvet transferi için birçok ismi takibe alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe, sürpriz bir isim olarak Shakhtar Donetsk'in genç golcüsü Lassina Traore'ye imza attırabilir.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Burkina Fasolu 21 yaşındaki golcü oyuncu için Shakhtar Donetsk ile satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşma sağlandı. Traore'nin de Fenerbahçe'de oynamak istediği ve sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı, transferin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

GELECEK VADEDİYOR

Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen genç futbolcu Lassina Traore, Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 9 gol atarak takımına katkı sağladı.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı - Son Dakika


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