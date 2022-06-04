Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde 100'ün üzerinde zam gelecek - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde 100'ün üzerinde zam gelecek

04.06.2022 16:09

Bugün Fenerbahçe'de düzenlenen olağan genel kurul toplantısında taraftarları üzecek bir detay paylaşıldı. Başkan Ali koç yaptığı açıklamada: "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak" dedi.

Fenerbahçe'de bugün yoğun bir gündem yaşanıyor. Dün düzenlenen törende yeni teknik direktörü Jesus'a 1 yıllık imza attıran Kanarya, bugün ise kulüp efsanesi İsmail Kartal'a veda etti. Düzenlenen olağan genel kurulda mali toplantıda gerçekleşti. Toplantıda taraftarın en çok dikkatini çekecek konulardan biri de kombine fiyatları oldu.

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YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ZAM

Başkan Ali koç yaptığı açıklamada: "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Ali Koç jesus un alacağı ücret 7 milyon Euro mu deklere ettiğiniz gibi 3 milyon Euro mu bahsedilen 3 milyon Euro üzerine gizli bir anlaşma var ise aradaki farkın vergisi devlete veriliyormu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde 100'ün üzerinde zam gelecek - Son Dakika


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