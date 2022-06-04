Fenerbahçe'de bugün yoğun bir gündem yaşanıyor. Dün düzenlenen törende yeni teknik direktörü Jesus'a 1 yıllık imza attıran Kanarya, bugün ise kulüp efsanesi İsmail Kartal'a veda etti. Düzenlenen olağan genel kurulda mali toplantıda gerçekleşti. Toplantıda taraftarın en çok dikkatini çekecek konulardan biri de kombine fiyatları oldu.
Başkan Ali koç yaptığı açıklamada: "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde 100'ün üzerinde zam gelecek - Son Dakika