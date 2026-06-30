Fenerbahçe'ye Kadro Ceza - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Kadro Ceza

30.06.2026 21:18
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UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği için 7 milyon avro ceza verdi.

NEW UEFA, kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

Kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekipleri Aston Villa, Chelsea, Newcastle United ve Nottingham Forest, Fransa'dan Nice ve Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Fiorentina takımları da UEFA'dan para cezası aldı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa ile Fransız temsilcisi Strasbourg, para cezasının yanı sıra yeni oyuncu tescilinde de kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.

İki takımın da para cezasının önemli bir kısmı, kulübün 2026 yılında kadro maliyeti oranını azaltmaya devam etmesine bağlı olmak koşuluyla ertelendi.

KulüplerToplam Para Cezası (Avro)Ertelenen Ceza (Avro)
Strasbourg25 milyon12 milyon
Aston Villa22,5 milyon15 milyon
Fenerbahçe7 milyon

Fiorentina6 milyon

Chelsea3 milyon2 milyon
Newcastle United3 milyon

Nottingham Forest2,5 milyon

AEK 500 bin

Nice450 bin

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

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