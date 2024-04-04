Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'e Yanıt Verdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Baki, dün olağanüstü genel kurulda tüm büyük camiaları kıskandıracak bir tutum sergilediklerini belirtti.
Kolay olmayan kararlara imza atmaya çalıştıklarını vurgulayan Baki, "Dünyanın her yerinden gelen taraftarlarımız vardı. Bambaşka bir camiayız. Çok sevdiğim bir söz vardır 'Kan bağı sizi akraba yapar ama sadakat aile yapar' diye. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Her karar verdiğimiz konunun içinde başka dinamikler aktif oluyor. Bizim güvendiğimiz yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler ama bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, toplantılarıyla ilgili konuşmasına cevap veren Baki, şunları kaydetti:
"Rakip takım başkanı konuşmuş, cevap vermek gerekiyor. Dünkü aile toplantımızda konuşulanlarla ilgili 'Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum' gibi laflar etmiş. Biz buna pek anlam veremedik çünkü daha önce defalarca herkese ispat ettiğimiz gibi başkanımız ve yönetim kurulumuz, bilgiye ve belgeye dayalı konuşur. Biz de böyle mafyatik üslup, boş tehdit gibi şeyler yoktur. Başkanın ne demek istediğini en iyi o zat biliyordur. Şimdilik bu kadarda bırakıp konuyu rafa kaldırmakta fayda görüyorum. Muhteşem bir camia refleksi, herkese tekrardan teşekkür ediyorum."
Adana Demirspor'un son derece güçlü, şehir kültürü olan, bireysel iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu ve iyi bir teknik direktörle çalıştığını aktaran Baki, "Zaman zaman gerilim hattına düşsek de o gerilimi yaşasak da kazanmayı bildik. O eski kırılgan Fenerbahçe'yi arayanlar çok bekler demiştim. İrfan Can'ımız bugün hata yaptı, canı sağ olsun. Tribün önce ona, sonra takıma, sonra da teknik direktöre desteği verdi, tüm sinerji lehimize değişti. Zorlaşan bir maçı alıp yolumuza devam etmeyi bildik. Muhteşem taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesinin normal olmadığını dile getiren Baki, "Sayın Erol Bilecik'in söylediklerinin üzerine bir şey eklemeye gerek yok. Artık şaşırmamakla beraber ilginç bulduğumuz bir şey var. Şu an bizim pozisyonumuzda olan Avrupa'da son 16'yı geçmiş ne kadar takım varsa hepsinin maçı ertelendi. Sırf Fenerbahçe antipatisiyle hareket eden TFF'nin bu yaptığına artık şaşırmıyoruz ama bu kadar vatan millet Sakarya nidaları attıktan sonra, Avrupa'da bizi temsil eden tek takım sizsiniz dedikten sonra ısrarla bizim maçımızın tarihini değiştirmemesi ilginç." değerlendirmesinde bulundu.
Baki, maç sonunda mixed zone alanında iki taraf arasında yaşanan tartışmaya ilişkin ise "Onunla alakalı konuşmak için erken, o olayın dibine inmek lazım. Daha sonra Murat Sancak, Metin Korkmaz, ben ve Burak Kızılhan olayların bir kısmına şahitlik ettik. Dibine indikten sonra konuşmak sağlıklı olur." diyerek sözlerini tamamladı.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
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