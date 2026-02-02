20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü - Son Dakika
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü

02.02.2026 22:02
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u Marco Asensio ve Nene'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe, 20 yıl aradan sonra ilk 20 haftayı namağlup geçti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

TALISCA'NIN KAFA VURUŞU KALECİDE

5. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

CAN KELEŞ'İN VURUŞU DİREK DİBİNDEN AUT

16. dakikada Can Keleş'in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

FENERBAHÇE İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

45. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

ASENSIO'DAN MUHTEŞEM GOL

45+1'de Fenerbahçe muhteşem bir golle öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu.

SON ANDA EDERSON!

57. dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan içeri çevrilen topta Bruno Petkovic'in yaptığı vuruşu Ederson köşeden harika çıkardı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Kocaelispor'da 59. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe vuruşunda Show uzak direğe kafa vuruşu yaptı, top direkten döndü.

FENERBAHÇE'Yİ RAHATLATAN GOL

75. dakikada Kocaeli'de durum 2-0 oldu. Fred'in pasıyla sağa kanattan bindiren Semedo ceza sahasına kadar girdi ve pası kale önüne çıkardı. O noktada bulunan Nene, tekte vurarak topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE ZORLU DEPLASMANDA KAZANDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 46'ya yükselterek lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kocaelispor, Kayserispor deplasmanına gidecek.

20 YIL SONRA BİR İLK

Kocaelispor karşısında 3 puana ulaşan Fenerbahçe, 20 yıl aradan sonra ilk 20 haftayı namağlup geçmeyi başardı.

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    Anlaşılan Selçuk hoca Fenere özel hazırlanmamis.. o kime özel hazirlanacagini biliyor... 27 57 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Asenso yılın golünü attı. Resmen kalecinin resmini çekti. 54 10 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    helal Fenerbahçem. 50 14 Yanıtla
  • 6xpw4kkdj4 6xpw4kkdj4:
    Bu ne saçma başlık Sanki Fenerbahçe yirmi yıldır yenemiyormuş gibi algı yaratmış. Yirmi yıldır Kocaelispor Süper Ligde yok. 35 10 Yanıtla
    sedat ümit sarı sedat ümit sarı:
    20 yıl aradan sonra 20 haftadır yenilmemiş diyor 29 1
  • Selim9723 Selim9723:
    helal 26 8 Yanıtla
