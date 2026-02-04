Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante\'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
04.02.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı N'Golo Kante, İstanbul'a geliyor. Bugün saat 21.30'da İstanbul'a gelecek olan Kante'yi binlerce taraftarın karşılaması beklenirken, bir Fenerbahçeli taraftarın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Kamyonetiyle Kante'yi karşılamaya gideceğini belirten taraftar, kamyonetin kasasında yolculuk yapacak 100 Fenerbahçe taraftarı aradığını dile getirdi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

KANTE İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, İstanbul'a geliyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız yıldız, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kante'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce taraftarın karşılaması beklenirken, bu doğrultuda bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti.

KANTE'Yİ KARŞILAMAYA KAMYONETLE GİDİYOR, 100 KİŞİ TAŞIYACAK

Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamyonetiyle Fransız oyuncuyu karşılamaya gideceğini belirtti. Kalkış noktası ve saatini yaptığı paylaşıma yazan Fenerbahçeli taraftar, kamyonetin kasasında yolculuk yapacak 100 Fenerbahçe taraftarı aradığını dile getirdi. Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi görürken, sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları belirtilen saatte orada olacağını ifade etti.

İşte o paylaşım:

Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:32:45. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.