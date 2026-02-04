Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante\'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad forması giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

KANTE İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kante, İstanbul'a geliyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız yıldız, bugün saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Kante'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce taraftarın karşılaması beklenirken, bu doğrultuda bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti.

KANTE'Yİ KARŞILAMAYA KAMYONETLE GİDİYOR, 100 KİŞİ TAŞIYACAK

Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamyonetiyle Fransız oyuncuyu karşılamaya gideceğini belirtti. Kalkış noktası ve saatini yaptığı paylaşıma yazan Fenerbahçeli taraftar, kamyonetin kasasında yolculuk yapacak 100 Fenerbahçe taraftarı aradığını dile getirdi. Bu paylaşım sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük ilgi görürken, sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları belirtilen saatte orada olacağını ifade etti.

İşte o paylaşım: