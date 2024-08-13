Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille\'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi

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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fransız ekibinden sarı-lacivertlileri küplere bindiren bir paylaşım geldi.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

Lille cephesi karşılaşma öncesi ardı ardına paylaşımlar yaptı. Fransız ekibi ilk olarak X hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmış ve bu paylaşımına "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüştü.

ICARDI GÖNDERMESİ

Konuk takımın maça saatler kala yaptığı bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından yapılan İstanbul'dan çeşitli manzaraların yer aldığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı kullanıldı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR KÜPLERE BİNDİ

Lille'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.