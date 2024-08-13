Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi - Son Dakika
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Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi

Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille\'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Kadıköy'de ağırlayacağı Lille, karşılaşmanın başlamasına saatler kala Instagram hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım yaptı. Fransız ekibi, İstanbul'dan çeşitli manzaraların yer aldığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın Olayım'' şarkısı kullanıldı. Bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçelilerden de yoğun tepki aldı.

13.08.2024 17:18  Güncelleme: 17:34
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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fransız ekibinden sarı-lacivertlileri küplere bindiren bir paylaşım geldi.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

Lille cephesi karşılaşma öncesi ardı ardına paylaşımlar yaptı. Fransız ekibi ilk olarak X hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmış ve bu paylaşımına "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüştü.

Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi

ICARDI GÖNDERMESİ

Konuk takımın maça saatler kala yaptığı bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından yapılan İstanbul'dan çeşitli manzaraların yer aldığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı kullanıldı.

Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR KÜPLERE BİNDİ

Lille'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Yunus Uslu: Bir Galatasaraylı olarak bugün feneri destekliyorum . Ülke olarak ihtiyacımız var kendi iç kavgamız dışarıyı bağlamaz 166 27 Yanıtla
  • İSM KLT: Fransız dayanışması ?? 94 64 Yanıtla
  • Burak Öztürk: Ermeni takımı olan fenere karşı Fransız takımı Lille başarılar diliyorum 44 110 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bir fenerbahçeli olarak hçte küplere binmedim son derece doğal bir. Fransız takımının diğerine destek vermesine ayrıca şaşırmadımda 75 59 Yanıtla
  • Ankara null: helal olsun lilleeer kalbimiz seninleeee 30 103 Yanıtla
  • Behzat: Hande kanaryam şunlara hadlerini bil haydi kanaryam şunlara hadlerini bildir. 50 24 Yanıtla
  • ferhat eser: small club 5saray para vermiştir lille yoksa bunları kimse konuşmuyor Türkiyede 22 48 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun: Bir Galatasaray olarak avrupada feneri destekliyom ama morinho ilk yarıyı gormez gider adanalı zorla yenen bir morinho var ismail kartal morinho ya 10 başardı morinho ismail kartal puan oranını tutturamaz göreceksiniz morinho çöp olacak 35 17 Yanıtla
  • Bülent Selik: bugün fb liyim milli maçtan ne farkı var 37 13 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Siz durun akşam fenerim Nasılda sizi ağlatacak :) 29 17 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi - Son Dakika
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