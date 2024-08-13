İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fransız ekibinden sarı-lacivertlileri küplere bindiren bir paylaşım geldi.
Lille cephesi karşılaşma öncesi ardı ardına paylaşımlar yaptı. Fransız ekibi ilk olarak X hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaşmış ve bu paylaşımına "Fırtına öncesi sessizlik" notunu düşmüştü.
Konuk takımın maça saatler kala yaptığı bir diğer paylaşım ise oldukça ses getirdi. Lille'in resmi Instagram hesabından yapılan İstanbul'dan çeşitli manzaraların yer aldığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı kullanıldı.
Lille'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi - Son Dakika
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