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Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele

05.10.2021 08:56

Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira'nın gelmesiyle bambaşka bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Sezon sonu mukavelesi bitecek 21 yaşındaki futbolcu 5 yıl için bonuslarla birlikte yaklaşık 9 milyon euro alacak. Ferdi'nin yıllık ücreti net 1 milyon 750 bin euroya yükselecek.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla devam etme konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti.

Fenerbahçe'den yıllık 500 bin euro alan Ferdi'ye Fenerbahçe yönetimi yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti ücret teklif etti. Teklife olumlu yanıt veren Ferdi Kadıoğlu ile devre arası 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 5 yıl boyunca bonuslar hariç yaklaşık 8.75 milyon euro garanti ücret kazanacak.

TAM BİR JOKER OLDU

Sezona sol bek olarak başlayan Ferdi, son haftalarda sağ beke evrildi. Esas bölgesi on numara olan 21 yaşındaki futbolcu, hücumun iki kanadında da oynayabiliyor. Ferdi'nin yükselişi yönetimi ve teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele - Son Dakika
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