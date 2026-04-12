Ferhat Arıcan'dan Bronz Madalya

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda Ferhat Arıcan, paralel bar aleti kategorisinde yarıştı.
Milli sporcu, 14.333 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
