Fethiyespor 1-0 Kırklarelispor\'u Yendi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftada Fethiyespor evinde karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Sinan Özcan, Ali Gün, Furkan Şekerci
Fethiyespor: Arda Akbulut, Çağan Kayra Erciyas, Şahan Akyüz, Emre Bekir, Serdar Ümit Deniz, Ömer Mert Gündüz, Cihan Kazan (Samed Hakan Kılıç dk. 46), İbrahim Yüksel (Berat Satır dk. 46), Canberk Ömer Özdemir, Mehmet Kaan Türkmen, Muhammet Enes Erdem
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Yücel Candemir, Ertuğrul Tuysuz, Semih Üstün, Hozan Harman (Batın Özden dk. 59), Rüzgar Derici, Eray Sürül (Muammer Denizhan dk. 59), Emre Balkı, Emir Miray Köksal, Erdem Dikbasan, Berke Can Özsoy
Goller: Muhammet Enes Erdem (dk. 46) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Çağan Kayra (Fethiyespor), Yücel Candemir (Kırklarelispor) - MUĞLA
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