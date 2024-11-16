TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Afyonspor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor yarın 12'nci hafta müsabakasında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Tolga Akbaba görev alacak. Bu karşılaşma öncesi Fethiyespor'un 14 puanı bulunurken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İnegölspor ise 11 puanda.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor, İnegölspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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