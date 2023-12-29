Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile anlaştı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile yollar ayrılmasının ardından, 2021-2022 sezonunda takımda görev yapan Selahaddin Dinçel ile tekrardan anlaşma sağlandı. Fethiyespor'un 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarken takımın başında olan Dinçel ile tekrardan anlaşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında 1,5 yıllığına anlaşmayı imzaladı. Başkan Esat Bakırcı, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyerek, 1. Lige çıkmak istediklerini söyledi. Fethiyespor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dinçel ise, artık "Fethiyesporlu Selahaddin Dinçel olarak buradayım" dedi.

"Hedefimiz 1. Lig'e çıkmak"

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ise, "Selehaddin hocamla tekrar buluştuğum için çok mutluyum. Bu takıma çok büyük emekleri var. İnşallah hep birlikte iyi günler yaşarız. 1,5 yıl beraber olacağız. Bu birliktelik umarım uzun yıllara doğru gider. Ben isterim ki teknik direktörle en az 5 sene ve üzeri beraber çalışalım. İnşallah hedeflerimize hep beraber ulaşırız. Bizim hedefimiz ne olursa olsun 1. Lige çıkmak" diye konuştu.

"Fethiyespor'da olmaktan dolayı çok mutluyum"

Fethiyespor Teknik Direktörü Selehaddin Dinçel, "Fethiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçmişte güzel bir dönemi hep birlikte yaşadık. Kulüp başkanım ve yönetim kurulum bize tekrar görev verdiler. Fethiyespor camiası da sosyal mecradan bize destek verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Sıkıntılı süreçler başarılı saha sonuçlarıyla geçti. Bende kulüpte teknik direktör olarak bazı durumlara şahidim. Yeni binaya ilk kez girdim. Daha önce eski binada görev yapmıştım. Şimdi mükemmel bir tesis oluşmuş. Üst liglerde bile böyle tesisler azalıyor. Taraftarın hep üst ligleri hedeflediğini biliyorum. Başkanımın da bir hedefi var. 1. Lige çıkmak istiyor. Elimizdeki oyuncularla bu süreci en iyi şekilde geçip, üst lige çıkmak için gerekli yapıyı da tekrar oluşturmaya çalışacağız. İnşallah bu birliktelik hayırlı olur. Fethiyespor'a ilk geldiğimde teknik adam olarak gelmiştim. Şimdi ise Fethiyesporlu Selahaddin Dinçel olarak buradayım" ifadelerini kullandı.

"Efendi gibi gitti"

Giden Teknik Direktör hakkında konuşan Esat Bakırcı, "Taner Gülleri hocama da ayrıca teşekkür ederim. Duruşuyla çok takdir ettiğim birisi. Bana "işler kötü gidiyor, kan değişikliği yapmanız iyi olur" dedi. Bende anlayışla karşıladım. Futbolculuk hayatında da bu kulübe büyük paralar kazandırmış birisi. Giderken de efendi gibi gitti" dedi. - MUĞLA