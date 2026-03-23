Fethiyespor'un 93. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiyespor'un 93. Yılı Kutlandı

Fethiyespor\'un 93. Yılı Kutlandı
23.03.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor'un 93. kuruluş yıl dönümü etkinliği Beşkaza Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor Kulübü'nün 93. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Lacivert-beyazlı takıma gönül verenler, yıl dönümü etkinliği kapsamında Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Beşkaza Meydanı'na geldi.

Kulüp Başkanı Esat Bakırcı ile Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Bakırcı, yaptığı konuşmada, Fethiyespor'un bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapımı süren tribünlerin bir an önce tamamlanması için çalıştıklarını dile getiren Bakırcı, "Allah izin verirse 94. yılımıza yeni stadımızla gireceğiz." dedi.

Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın da törende konuşma yaptı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiyespor kulüp yönetim kurulu üyeleri ve personeli ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törene katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fethiyespor'un 93. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:38:33. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiyespor'un 93. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.