Fethiye'de Golsüz Beraberlik: 0-0

15.02.2026 18:05  Güncelleme: 18:06
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Fethiyespor, sahasında Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta her iki takım da etkili pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Fethiye spor, sahasında konuk ettiği, Arnavutköy Belediyespor'la golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya takımlar "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı dev afişle çıktılar. Karşılaşmayı Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muzaffer Yüceur, İlçe Gençlik spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve her iki takımın yöneticileri birlikte izlediler.

Maçtan Dakikalar

27. dakikada Fethiyespor etkili atağında Raşit'in uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Enes'in yerden şutu direk dibinden auta gitti.

47. dakikada Fethiyespor atağında Melih'in şutunu kaleci Sertaç çıkardı. Devamında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

55. dakikada Ramazan'ın kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Şahan'ın kafa vuruşu üsten auta gitti.

70.dakikada Fethiyespor'da Yusuf dönerek vurdu, sert şutu direkten auta gitti.

90.dakikada Fethiyespor'un kullandığı frikikte ortaya kesti, Şahan'ın vuruşunu kaleci Sertaç çok güzel kurtardı.

Stad: Fethiye İlçe

Hakemler: Lütfullah Aslan, Mevlüt Bozok, Kenan Gende

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Raşit Yöndem, Ali Aydın, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, İrfan Akgün (Dk 87 Berat Satır), Ramazan Çevik, Uğur Ayhan, Serdarcan Eralp (dk 66 Ahmet Mert Koşar), Muhammet Enes Erdem (dk 46 Melih Okutan), Yusuf Türk (Dk 81 Kerem Pala)

Arnavutköy Belediyespor: Sertaç Güzel, Taha Dönmez, Talha Bulut, Aykut Yakut (Dk 85 Ali Efe Çördek), Anıl Şahin (Dk 60 Mehmet Efe Şahin), Atalay Yıldırım (Dk 76 Hüseyin İkiz), Taygun Vurgun, Arda Hacısalihoğlu (Dk 76 Beraat Yıldız), Furkan Ulupınar (Dk 60 Can Ediz Yıldız), Ömer Faruk Yılmaz, Sirac Susancak

Sarı Kart: 13.Dk Anıl Şahin, Dk 68 Taha Dönmez (Arnavutköy), 55. Dk Raşit Yöndem, Dk 87 Nurullah Aslan (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fethiyespor, Fethiye, Futbol, Spor, Son Dakika

