Fethiyespor zirve aşkına - Son Dakika
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Fethiyespor zirve aşkına

26.03.2022 10:46
Fethiyespor zirve aşkına

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynanması gereken Büyükçekmece Tepecikspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Nisan'a ertelenen zirve takipçisi Fethiyespor, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda oynanması gereken Büyükçekmece Tepecikspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Nisan'a ertelenen zirve takipçisi Fethiyespor, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçın biletleri ücretsiz dağıtılacak. Ligde 1'inci Grup'ta son 3 maçından 7 puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor ise aynı saatte deplasmanda Osmaniyespor FK ile kozlarını paylaşacak.


- İzmir
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GÜNDEM / 26 Mart 2022 GÜNDEM / 26 Mart 2022

Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor zirve aşkına - Son Dakika


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