FIFA, 2023-2026 Dönemi İçin 2,25 Milyar Dolarlık Yatırımı Onayladı - Son Dakika
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FIFA, 2023-2026 Dönemi İçin 2,25 Milyar Dolarlık Yatırımı Onayladı

FIFA Konseyi, futbolun gelişimine ayrılan 2,25 milyar dolarlık rekor yatırımı ve 2023 Yıllık Raporu'nu oy birliğiyle onayladı. Yapılan açıklamada, futbolun gelişimi için yapılan yatırımlarda yedi katlık artış yaşandığı belirtildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, sağlam mali yönetim sayesinde bütçe hedefini aşma yolunda ilerlediklerini ve bu durumun üye federasyonlara daha fazla hizmet sunabileceklerini ifade etti. Raporun aktardığına göre, FIFA'nın 2023-2026 döneminin ilk yılında 1,17 milyar dolar gelir elde edildi ve bu gelirin çeşitli kalemler arasında dağılımı açıklandı. Ayrıca, raporda futbolun gelişimi üzerinde uzun vadeli etkisi olan birçok özel proje finanse edildiği bilgisi paylaşıldı.

19.03.2024 19:17
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FIFA Konseyi, 2023-2026 döneminde futbolun gelişimine ayrılan 2,25 milyar dolarlık rekor yatırım ve 2023 Yıllık Raporu'nu oy birliğiyle onayladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun gelişimi için yapılan yatırımlarda, 2016 öncesinde yürürlükte olan programlara göre yedi katlık artış yaşandığı kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsviçre'nin Zürih kentinde çevrim içi gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, "FIFA, sağlam mali yönetimi sayesinde, 2023-2026 dönemi için 11 milyar dolar olan bütçe hedefini aşma yolunda ilerliyor. Bu, 211 üye federasyonumuza gelişim ve eğitim projelerini gerçekleştirmelerinde ve futbolu bir üst seviyeye taşımalarında daha çok hizmet sunabileceğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

FIFA'nın 2023-2026 döneminin ilk yılında 1,17 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilen raporda, bu gelirin yüzde 23'ünü yayın, yüzde 39'unu pazarlama, yüzde 15'ini lisans haklarının, yüzde 7'sini ağırlama hakları ve biletlerin, yüzde 16'sını ise diğer kalemlerin oluşturduğu aktarıldı.

2016-2022 yılları arasında, FIFA üyesi 211 birliğe, 6 konfederasyona ve çeşitli bölgesel birliklere yaklaşık 2,8 milyar dolar destek verildiğinin vurgulandığı raporda, futbolun gelişimi üzerinde uzun vadeli etkisi olan 1600'den fazla özel projenin finanse edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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