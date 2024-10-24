FIFA açıkladı: İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri - Son Dakika
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FIFA açıkladı: İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri

FIFA açıkladı: İşte Türkiye\'nin dünya sıralamasındaki yeri

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımımız, ilk 5'in değişmediği sıralamada 26. sırada yerini korudu.

24.10.2024 18:23
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FIFA, internet sitesinden Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımımızın sıralamadaki yeri değişmedi.

TÜRKİYE 26. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Ay-yıldızlılar, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

ARJANTİN ZİRVEYİ BIRAKMADI

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı. Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

İŞTE O SIRALAMA

FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde;

  1. Arjantin: 1883.5
  2. Fransa: 1859.85
  3. İspanya: 1844.33
  4. İngiltere: 1807.83
  5. Brezilya: 1784.37
  6. Belçika: 1761.27
  7. Portekiz: 1752.68
  8. Hollanda: 1748.24
  9. İtalya: 1729.4
  10. Kolombiya: 1724.37

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası, Portekiz, Arjantin, Türkiye, İtalya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA açıkladı: İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uğur Demir:
    Yeni jenerasyon ile ilk 15 i bulmamız lazım 10 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Kasimpasa yok mu 3 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAYTLI KULÜP sondan 1. 0 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    aslanım Türkiye 1 0 Yanıtla
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