FIFA, internet sitesinden Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımımızın sıralamadaki yeri değişmedi.
Ay-yıldızlılar, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı. Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde;
Son Dakika › Spor › FIFA açıkladı: İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri - Son Dakika
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