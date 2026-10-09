FIFA raporu 2026 Dünya Kupası'nda 240 bin hakaretin yüzde 20'sini ırkçı saydı - Son Dakika
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FIFA raporu 2026 Dünya Kupası'nda 240 bin hakaretin yüzde 20'sini ırkçı saydı

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FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi, 2026 Dünya Kupası'nda 240 bin hakaret paylaşımının yüzde 20'sinin ırkçı olduğunu, 786 hesaba hukuki işlem yapıldığını duyurdu. Rapora göre takip edilen 1606 kişiden 812'si hedef alındı; taciz, kaygı, kronik stres ve depresyona yol açabiliyor.

FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi (SMPS), 2026 Dünya Kupası kapsamında sosyal medyada 240 bin hakaret içerikli paylaşım yapıldığını ve bunların yüzde 20'sinin ırkçı nitelikte olduğunu duyurdu.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü arifesinde FIFA tarafından yayınlanan raporda, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin SMPS bulguları paylaşıldı.

Turnuva boyunca 17 milyondan fazla gönderi ve yorum, yapay zeka tarafından incelenirken bunların 477 bini insan incelemesine gönderildi ve 240 bini hakaret içerikli olarak doğrulandı.

Tüm taciz içerikli yorumların beşte biri ırkçı nitelikte olarak listelendi ve 786 hesap hakkında hukuki yaptırım için işlem yapıldı. Bu hesaplardan da 232'sinin, "gerçek bir güvenlik tehdidi oluşturabilecek son derece ciddi ve tehdit edici içerikler" yayımladığı tespit edildi ve soruşturma için öncelik verildi.

SMPS'ye göre, sosyal medya üzerinden taciz, hedef alınan kişilerin ruh sağlığı üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir ve potansiyel olarak kaygı, kronik stres ve depresyona yol açabilir.

FIFA raporuna göre, 2026 Dünya Kupası'na katılan oyuncu, antrenör ve yetkili olmak üzere sosyal medyada takip edilen 1606 kişiden 812'si doğrudan hedef alındı.

En çok hedef alınan oyuncuların yüzde 40'ı, ırkçı olmak üzere 10 binden fazla taciz içerikli paylaşım aldığı belirlendi.

Kaynak: AA
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