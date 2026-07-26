Filenin Sultanları'ndan Tarihi Başarı - Son Dakika
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Filenin Sultanları'ndan Tarihi Başarı

Filenin Sultanları\'ndan Tarihi Başarı
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TFF ve üç büyük kulüpler, VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı içtenlikle kutlarız. 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa ülkemize altın madalya gururu yaşatan Filenin Sultanları'na teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz."

"Üç büyükler"den tebrik mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz." denildi.

İnternet sitesinde kutlama mesajı yayımlayan Fenerbahçe Kulübünde, "Ay-yıldızlı formayı son ana kadar büyük bir inançla taşıdınız, her sayıda yüreğinizi ortaya koydunuz ve bu ülkeye bir kez daha tarifsiz bir gurur yaşattınız. Bu başarı, emeğin, azmin ve sarsılmaz inancın zaferidir. Bugün sadece bir kupa kazanmadınız. Milyonların kalbini bir kez daha aynı heyecanla attırdınız. Ülkemize yaşattığınız bu unutulmaz gurur için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Filenin Sultanları. VNL kupası ülkemize çok yakıştı." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise "Tarihimizde ikinci kez VNL şampiyonluğunu bize yaşatan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Filenin Sultanları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'ndan Tarihi Başarı - Son Dakika

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