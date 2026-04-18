Fink'e Cezası Onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e verilen cezayı onadı.

TFF'nin açıklamasında, Fink'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.