Fiorentina, Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fiorentina, Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Fiorentina, sahasında Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, Artemio Franchi Stadyumu'nda Belçika temsilcisi karşısında üstünlük sağladı. İkinci maç ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

03.05.2024 00:08
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Fiorentina, sahasında Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İtalyan ekibi Fiorentina, Artemio Franchi Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırladı. Mücadele oldukça tempolu başladı. 5. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti. 16. dakikada konuk takım penaltı kazandı. 17. dakikada Hans Vanaken penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Fiorentina, 37. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle yeniden öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 61. dakikada Club Brugge'den Raphael Onyedika ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibi karşısında eksik olan konuk takım, 2 dakika sonra Thiago'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi. 90+1. dakikada Zola son sözü söyledi ve Fiorentina'yı 3-2 öne geçirdi. Bu gol maçın da skoru oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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