FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 Tayland: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 Tayland: 1

14.07.2022 20:41
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 Tayland: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland'ı 3-1'lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu. Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz'da Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu

Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima

Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26) - ANKARA

YORUMLAR
500
2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. 2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. 2022 Türkiye Kadın Voleybol Takımı kadrosu ve oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 Türkiye voleybol oyuncularımızın isimleri! 2022 Türkiye Kadın Voleybol Takımı kadrosu ve oyuncuları kimler, boyları kaç? Kadınlar Milletler Ligi 2022 Türkiye voleybol oyuncularımızın isimleri!
Kaynak: İHA

Filenin Sultanları, voleybol, Tayland, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 Tayland: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:09 Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:29 Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
19:06 Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 20:45:53. #1.11#
SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 Tayland: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement