Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland'ı 3-1'lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu. Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz'da Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye: 3 Tayland: 1 - Son Dakika

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