Formula 1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi satın aldı

Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı.
F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.
Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor. Rize'de oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı için takım, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Milli takım, Karadağ maçından puan alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yaptığı sevklerle ilgili olarak açıklama yaparak, TFF'yi istifaya davet etti.
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynanan olaylı maçın ardından bugün açıklanan PFDK sevkleri ile ilgili 'Yolun Sonu' başlıklı bir açıklama metni yayımladı. Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlar eleştirilerek, Türk futbolunun yeniden saygınlığa, adil rekabete ve itibarını geri kazanmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı. Kulüp, taraflı yapının devam etmesine razı olmadığını belirterek, kanun ve kural tanımayan bu yapının görevi bırakmasını talep etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maçlar oynandı. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı ve hazırlıklar yarın akşam yapılacak idmanla tamamlanacak.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hokey Takımı, Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Türkiye genelinde 12 üniversiteden toplam 183 sporcunun katıldığı şampiyonada, MSKÜ Kadın Hokey Takımı üstün performansıyla ikinci oldu. Takım sorumluları ve sporcular, başarılarından dolayı gurur duyduklarını ifade etti ve bir sonraki organizasyonda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu İñigo Martínez, kendisine hakaret eden genç bir taraftarla sokak ortasında tartıştı. Duyduğu hakaretlere dayanamayan Martínez'in taraftarın üzerine yürüdüğü anlar viral oldu.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde altyapı kategorisinde play-off'a kalan Samsatdpor, Adıyaman Gençler Birliğispor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Penaltı atışları sonucunda 9-8'lik skorla şampiyon olan Samsatsporlu gençler ileri tarihlerde bölge müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Rıdvan Elpeze, takımın performansından memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bilet satışları ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı için medya günü etkinliği gerçekleştirildi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımın hedeflerini ve maçlarını değerlendirdi.
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