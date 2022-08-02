Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu - Son Dakika
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Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu

02.08.2022 13:57
Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Juventus ile yollarını ayıran Gallerli oyuncu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Juventus ile yollarını ayıran Gallerli oyuncu Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Nice, Ramsey ile üç yıllığına anlaştı. Uzun yıllar Arsenal forması giyen Ramsey, 2019'da transfer olduğu Juventus ile geçen hafta karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini feshetmişti.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.

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Kaynak: AA

Aaron Ramsey, Juventus, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aaron Ramsey'in yeni adresi Nice oldu - Son Dakika
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