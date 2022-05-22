Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda - Son Dakika
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Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda

22.05.2022 15:29
Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Avusturyalı Dominic Thiem ile kadınlarda dünya 6 numarası Tunuslu Ons Jabeur ilk turda elendiler.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Avusturyalı Dominic Thiem ile kadınlarda dünya 6 numarası Tunuslu Ons Jabeur ilk turda elendiler.

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 22 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde 121. kez organize edilen Roland Garros'da, ana tablo maçları başkent Paris'te başladı.

İki kez Fransa Açık finalisti Thiem, Bolivyalı Hugo Dellien'e 6-3, 6-2, 6-4 setlerle 3-0 yenildi.

Mart ayındaki bilek sakatlığı dönüşünden bu yana oynadığı hiçbir turnuvada maç kazanamayan Avusturyalı raket, Fransa Açık'ta da ilk turda elenmiş oldu.

Dünya 6 numarası Ons Jabeur da Fransa Açık'ın açılış gününde Magda Linette'e ilk turda mağlup oldu.

Tunuslu raket, Linette'e karşı ilk seti 6-2 kazandıktan sonraki iki seti 7-6 (7-4) ve 7-5 ile kaybederek turnuvanın ilk turunda elendi.

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Kaynak: AA

Roland Garros, Fransa, Paris, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Açık'ta Jabeur ve Thiem'den erken veda - Son Dakika


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