Fransız futbolcu Dubois, Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyor Açıklaması - Son Dakika
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Fransız futbolcu Dubois, Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyor Açıklaması

21.07.2022 22:02
Fransız futbolcu Dubois, Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyor Açıklaması

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, Nef Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Fransa, Lyon, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız futbolcu Dubois, Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyor Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız futbolcu Dubois, Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyor Açıklaması - Son Dakika
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