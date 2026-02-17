Frostad Büyük Başarıyı Elde Etti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler big air kategorisinde Norveçli Tormod Frostad, altın madalya aldı.
İtalya'daki organizasyonun 11. gününde serbest stil kayak erkekler big air müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Tormod Frostad, 195,50 puanla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
ABD'li Mac Forehand 193,25 puanla gümüş, Avusturyalı Matej Svancer ise 191,25 puanla bronz madalyaya ulaştı.
