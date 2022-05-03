Frutti Extra Bursaspor'da hedef Eurocup finali - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor'da hedef Eurocup finali

03.05.2022 17:43
Frutti Extra Bursaspor'da hedef Eurocup finali

Avrupa'da elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururla temsil eden Frutti Extra Bursaspor, Eurocup yarı final maçında bugün Andorra ekibi Morabanc Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururla temsil eden Frutti Extra Bursaspor, Eurocup yarı final maçında bugün Andorra ekibi Morabanc Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile 21: 00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Grup aşamalarını 7. sırada tamamlayarak Top-16 turuna katılan Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın büyük favorilerinden Partizan ve Cedevita Olimpija'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Bu önemli galibiyetlerin ardından Eurocup'ın en iyi 4 takımı arasına adını yazdıran yeşil beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Morabanc Andorra'ya konuk oluyor.

Bursaspor, bu karşılaşmayı kazanması halinde diğer yarı final eşleşmesinde karşılaşacak Valencia - Virtus Segafredo Bologna maçının galibiyle mücadele edecek. Final maçı 11 Mayıs tarihinde oynanacak. Statü gereği Bursaspor'un finale çıkması halinde final maçını deplasmanda oynayacak. - BURSA

Frutti Extra Bursaspor'da hedef Eurocup finali
Frutti Extra Bursaspor'da hedef Eurocup finali

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Bursaspor, TRT Spor, Andorra, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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