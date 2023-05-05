Futbol dünyasındaki isimlerim, dolandırıcılara kaptırdıkları para miktarı ortaya çıktı - Son Dakika
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Futbol dünyasındaki isimlerim, dolandırıcılara kaptırdıkları para miktarı ortaya çıktı

05.05.2023 10:28

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılan isimler arasında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın kaybettiği paranın miktarı bir hayli yüksek. En çok parayı 150 milyon lirayla Arda Turan'ın kaptırdığı öne sürüldü.

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

ARDA TURAN, 150 MİLYON LİRA KAYBETTİ

343 Digital Youtube kanalında yer alan haber göre, dolandırılan isimlerin kaybettikleri para miktarı belli oldu. Buna göre dolandırılma olayında Arda Turan, 150 milyon lira kaybetti. Turan'ı is Emre Çolak 100 milyon lira ile izledi.

FATİH TERİM 80 MİLYONDAN OLDU

Emre Belözoğlu, dolandırılma olayında 86 milyon lira, Fatih Terim ise 80 milyon lira kaptırdı. Son olarak kurbanlardan biri olan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 10 milyon lirasından oldu.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, bankanın müşterisi olan aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi arayarak bankanın 'gizli fon' verdiğini ve kendilerine para verirlerse bu fona yatırıp yüksek kar elde edebileceklerini söyledi. Erzan'a güvenen kişiler teklifi değerlendirip sözde 'gizli fon'a yatırması için şüpheliye elden yüksek miktarlarda para verdi. Bir süre kar dağıtır gibi para dağıtan Erzan böylelikle güven kazandı ve başka isimlere de ulaştı. Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar toplayan Erzan, para ödeyemeyince bazı kişiler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erzan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul ettiği, yatırımlardan zarar ettiği, parasının kalmadığını ve mağdurların bir kısmına ana paralarını ödediğini söylediği öğrenildi.

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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasında mağdur olarak adı geçen Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve Fernando Muslera ifade verdi Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasında mağdur olarak adı geçen Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve Fernando Muslera ifade verdi

Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol dünyasındaki isimlerim, dolandırıcılara kaptırdıkları para miktarı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol dünyasındaki isimlerim, dolandırıcılara kaptırdıkları para miktarı ortaya çıktı - Son Dakika
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