Futbol dünyasındaki isimlerim, dolandırıcılara kaptırdıkları para miktarı ortaya çıktı

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

ARDA TURAN, 150 MİLYON LİRA KAYBETTİ

343 Digital Youtube kanalında yer alan haber göre, dolandırılan isimlerin kaybettikleri para miktarı belli oldu. Buna göre dolandırılma olayında Arda Turan, 150 milyon lira kaybetti. Turan'ı is Emre Çolak 100 milyon lira ile izledi.

FATİH TERİM 80 MİLYONDAN OLDU

Emre Belözoğlu, dolandırılma olayında 86 milyon lira, Fatih Terim ise 80 milyon lira kaptırdı. Son olarak kurbanlardan biri olan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 10 milyon lirasından oldu.