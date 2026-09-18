Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Futbol: Haftanın programı

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- Trendyol Süper Lig'e 6, Trendyol 1. Lig'e 8, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ise 3. hafta maçlarıyla devam edilecek Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları oynanacak

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 6, Trendyol 1. Lig'e 8, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ise 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)

Yarın:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)

20 Eylül Pazar:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)

17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Adana 01 FK-52 Orduspor (Ali Hoşfikirer)

19.00 MKE Ankaragücü-Serikspor (Eryaman)

20 Eylül Pazar:

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Sakaryaspor (Kahramanmaraş Merkez)

16.00 Kütahyaspor-Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. (Dumlupınar)

16.00 Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Edirne Şehir)

16.00 Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor (İnegöl İlçe)

19.00 Fethiyespor-12 Bingölspor (Fethiye İlçe)

Beyaz Grup:

Yarın:

16.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Çorluspor 1947 (Bolluca)

19.00 Menemen FK-Ankaraspor (Menemen İlçe)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Aliağa Futbol (Elazığ Atatürk)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (11 Nisan)

20 Eylül Pazar:

15.30 GMG Kastamonuspor-Hatayspor (Gazi)

15.30 Efor Çay Erbaaspor-Sebatspor (Erbaa İlçe)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Dağılgan)

16.00 Somaspor-Muşspor (Soma Nazım Yavuz)

19.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Güzide Gebzespor (Isparta Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.30 Zonguldakspor-Pazarspor (Karaelmas K. Köksal)

16.00 Silivrispor-Fatsa Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20 Eylül Pazar:

15.00 Amasyaspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (12 Haziran)

16.00 Galataspor-Düzce Cam Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Yalova FK 77 Spor-Gölcükspor (Yalova Atatürk)

16.00 İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Ömerli)

16.00 Beykoz Anadoluspor-Tokat Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

19.00 Orduspor 1967-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (19 Eylül)

2. Grup:

Yarın:

15.30 1922 Akşehirspor-Alanya 1221 Futbol (Akşehir Nasrettin Hoca)

16.00 Bigaspor-Eskişehirspor (Biga İlyas Bayram)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Karşıyaka (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Balıkesirspor-Uşakspor (Aliağa Atatürk)

20 Eylül Pazar:

15.30 Etimesgutspor-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Kepezspor-Söke 1970 Spor (Kepez Hasan Doğan)

15.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Ayvalıkgücü Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

19.00 Altay-Gemlik Sümerbey Futbol (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Gaziemirspor-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3. Grup:

Yarın:

15.00 Diyarbekirspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

15.30 Ayos Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Adana Adaletgücüspor (Yozgat Şehir)

20 Eylül Pazar:

15.00 Ağrı 1970 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Bitlis 1916 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Eren)

15.30 Adanaspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Yeni Adana)

15.30 1964 Silifkespor-Karaman FK (Silifke Şehir)

15.30 Kırıkkale FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Başpınar)

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Yüksekovaspor-Karademir Grup Kayseri Kadın FK (Şemdinli İlçe)

16.00 Beşiktaş-Fenerbahçe arsaVev (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)

16.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bakırköy Kadın Futbol (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha Diyarbakır)

17.00 Sultanbeyligücüspor-Galatasaray (Belediye 100. Yıl)

20 Eylül Pazar:

15.00 Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Giresun Sanayispor (Şile İlçe)

16.00 Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK-Haymanaspor (Ünye İlçe)

17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)

17.00 1207 Antalyaspor-Hakkarigücüspor (Zeytinköy 3 Nolu Saha)

Kaynak: AA
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