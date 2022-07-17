Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

17.07.2022 18:19
Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u 1-0 yendi.

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Samsunspor, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve maç Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.

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Kaynak: AA

Gaziantep FK, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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