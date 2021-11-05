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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.11.2021 21:52
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl UstaTuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Safa Kınalı (Dk.

Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl Usta

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Safa Kınalı (Dk. 74 Anıl Başaran)

Altaş Denizlispor: Stachowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 90+1 Muğdat Çelik), İlhan Depe (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Djedje (Dk. 72 Onazi), Aissati, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Darri)

Goller: Dk. 85 Bardhi, Dk. 87 Anıl Başaran, Dk. 90+3 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, Altaş Denizlispor'u 3-0 yendi.

Serdar Diyadin, Ferhat Öztorun, İsmail Konuk, Ahmet Yazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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