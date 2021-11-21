Futbol: Spor Toto 1. Lig

Konuk ekip, maçın 90+4. dakikasında Nadir Çiftçi ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Gol: Dk. 57 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine) (Adanaspor)

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