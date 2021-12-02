Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. haftada görev alacak hakemler şöyle: 4 Aralık Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yasin Kol 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Murat Erdoğan 18.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan 5 Aralık Pazar: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: Burak Şeker 13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Çağdaş Altay 16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Aksu 19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor: Onur Özütoprak 6 Aralık Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç 20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

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