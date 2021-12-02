Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yasin Kol
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Murat Erdoğan
18.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan
5 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: Burak Şeker
13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Çağdaş Altay
16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Altaş Denizlispor-Bursaspor: Onur Özütoprak
6 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
Kaynak: AA
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