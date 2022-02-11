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Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

11.02.2022 20:56
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Ali Akkor, Anıl UstaYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Tomane, Savicevic (Dk. 83 Kayamba), Bateau, Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 87 Ensar Arslan), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Ali Akkor, Anıl Usta

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Tomane, Savicevic (Dk. 83 Kayamba), Bateau, Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Ali Ülgen), Yasin Öztekin (Dk. 87 Ensar Arslan), Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 83 Berk Taşkın), Fofana, Osman Çelik (Dk. 72 Cihan Kahraman)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov (Dk. 82 Tuğbey Akgün), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Emre Ünver, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 66 Ofosu), Zalazar, Burak Altıparmak, Pedro (Dk. 88 Bipfouma), İsmail Yüksek

Goller: Dk. 41 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 54 Pedro (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Furkan Ünver, Dk. 89 Onur Atasayar (Bursaspor), Dk. 52 Savicevic, Dk. 74 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor),

Spor Toto 1. Ligi'nin 24. haftasında Yılport Samsunspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

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Yunus Emre, Samsunspor, Ali Ülgen, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


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