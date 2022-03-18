Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.03.2022 18:57
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin Aylakİstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Jetmir Topalli (Dk.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mertan Caner Öztürk), Jetmir Topalli (Dk. 70 Emir Kaan Gültekin), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erkam Reşmen, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Taşkın Çalış (Dk. 46 Djibrilla) (Dk. 90+4 Taha Batuhan Yayıkcı), Hamza Gür (Dk. 46 Ziya Alkurt), Uzodimma, Olawoyin, Emeka Eze

Goller: Dk. 32 Emeka Eze (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Jetmir Topalli (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 49 Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta açılış maçında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

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Oğuzhan Berber, Alperen Uysal, Caner Öztürk, Kabasakal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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