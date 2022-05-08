Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.05.2022 18:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin AylakBalıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berk Tosun), Kore (Dk. 88 Bedirhan Kolkoparan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berk Tosun), Kore (Dk. 88 Bedirhan Kolkoparan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Nwankwo), Ambrose (Dk. 73 Hasan Can Bingül), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Allyson (Dk. 64 Lokman Gör), Kerim Avcı (Dk. 73 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 73 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun (Dk. 79 Süleyman Luş), Osmajic, Beykan Şimşek (Dk. 80 Levent Ayçiçek)

Goller: Dk. 25 Kerim Avcı, Dk. 29 Keny, Dk. 44 (Penaltıdan), Dk. 46, Dk. 59 Osmajic, (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 36 İbrahim Halil Çolak, Dk. 47 Sedat Dursun, Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 90 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.

YORUMLAR
500
Yılport Samsunspor: 2-1 Yılport Samsunspor: 2-1 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Anıl Taşdemir, Muhammet Ali, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 18:22:08. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement