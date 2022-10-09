Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.10.2022 17:56
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi KaradorukYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Barış Başdaş, Burak Kavlak, Awuku, Ogün Özçiçek, Yiğit Ulaş (Dk. 66 Atakan Müjde), Jospin (Dk. 59 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Adem Cinek, Mehmet Ali Akkor, Ferdi Karadoruk

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Barış Başdaş, Burak Kavlak, Awuku, Ogün Özçiçek, Yiğit Ulaş (Dk. 66 Atakan Müjde), Jospin (Dk. 59 Mert Miraç Altıntaş), Cengizhan Akgün (Dk. 66 Nuri Fatih Aydın), Aly Malle (Dk. 59 Yakup Alkan), Haqi Osman

Erzurumspor FK: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 68 Alican Özfesli), Olanare (Dk. 84 Hasan Batuhan Artaraslan), Hasek, Süleyman Koç (Dk. 68 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 90+4 Rosheuvel)

Gol: Dk. 58 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 34. Mustafa Akbaş, Dk. 82 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 80 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

YORUMLAR
500
Erzurumspor: 0 - 1 Erzurumspor: 0 - 1
Kaynak: AA

Cengizhan Akgün, Barış Başdaş, Doğukan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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