Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0 - Son Dakika
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Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

25.05.2022 23:10
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

STAT: EyüpHAKEMLER: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem BayıkEYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Cenk Ahmet Alkılıç, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Timur Temeltaş, Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Thill (Dk. 40 Ahmed Ildız), Pa Dibba, Gerson Rodrigues (Dk.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Erdem BayıkEYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Cenk Ahmet Alkılıç, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Timur Temeltaş, Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Sekidika (Dk. 82 Umut Bulut), Thill (Dk. 40 Ahmed Ildız), Pa Dibba, Gerson Rodrigues (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Okan Alkan (Dk. 69 Cüneyt Köz), Alpay Koldaş, Lokman Gör, Caner Cavlan, Remi Mulumba, Mehmet Özca (Dk. 78 Akabueze), Landel (Dk. 59 Beykan Şimşek), Kerim Avcı, (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Osmajic, Keny GOL: Dk. 49 Taşkın İlter (Eyüpspor)KIRMIZI KART: Dk. 84 Mulumba (Bandırmaspor)SARI KARTLAR: Gerson Rodrigues, Taşkın İlter, Cenk Ahmet Alkılıç, Timur Temeltaş, Pa Dibba (Eyüpspor), Okan Alkan, Caner Cavlun (Bandırmaspor)Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Eyüpspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 49'uncu dakikada Taşkın İlter'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Deplasman ekibinde Remi Mulumba 84'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 29 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Bandırmaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Bandırmaspor: 0
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0 - Son Dakika
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