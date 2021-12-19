Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya (Dk. 82 Beykan Şimşek), Murat Paluli (Dk. 82 Kerim Alıcı), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Berkan Emir (Dk. 82 Burekovic), Tijanic, Cherif Ndiaye (Dk. 69 Lourency), Jahovic
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 85 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Biglia, Bertolacci (Dk. 69 Erhun Aksel Öztümer), Karamoh (Dk. 85 Tunay Torun), Ahmed Musa, Salibur (Dk. 69 Borini)
Gol: Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 51 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 81 Berkan Emir, Dk. 90 Lourency, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.
52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada, Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
76. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in uzak mesafeden attığı düzgün şutta, top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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