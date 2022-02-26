Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 83 Konate), Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique (Dk. 70 Kayode), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal (Dk. 57 Josef), Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 68 Güven Yalçın), Kenan Karaman, Batshuayi (Dk. 90+2 Can Bozdoğan)
Goller: Dk. 12 ve Dk. 73 (penaltıdan) Batshuayi, Dk. 43 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 26 Yatabare, Dk. 85 Fajr (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Welinton, Dk. 50 Atiba, Dk. 90+8 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı, 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fajr'in direkt kaleye kavisli gönderdiği top, direğin üstünden az farkla auta gitti.
62. dakikada sol kanattan yine Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
73. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem VAR'a gitti. Hakan Arslan'ın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batshuayi, kalecinin sağından meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-3.
78. dakikada Kenan Karaman ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kaleci Muammer Yıldırım, sağına uzanarak topu tokatladı.
80. dakikada Beşiktaş, ceza yayının solundan serbest vuruş kazandı. Güven Yalçın'ın direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak auta çıktı.
85. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambol sonrası hakem VAR'a gitti. Yapılan inceleme sonrasında Josef'in topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fajr, penaltıyı gole çevirdi: 2-3.
87. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
90+4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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