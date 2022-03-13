Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Osayi-Samuel, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

Gol: Dk. 26 Rossi (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Alanyaspor yarı sahasında Awaziem'in pasına hareketlenen Efecan Karaca, rakip kalecinin önde olduğunu fırsat bilerek aşırtma bin vuruş yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Serdar Dursun, sol taraftan bindiren Rossi'ye topu çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol köşeden çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Alanyaspor kendi yarı sahasında çıkmak isterken, Rossi kazandığı topu Zajc'a, o da penaltı noktası üzerindeki Mesut Özil'e gönderdi. Mesut Özil'in kaleye şutunda, Marafona topu güçlükle kornere çeldi.

20. dakikada sol kanattan Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası çizgisi yakınında önüne düşen topa Efecan Karaca'nın şutunda, kaleci Altay Bayındır uzanarak meşin yuvarlağı çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Alanyaspor'un sağdan Juanfran ile gelişen atağında, ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Umut Güneş ceza yayı içinde önüne düşen topu kaleye gönderirken, Altay Bayındır bu pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın uzun pasında Alanyaspor defansının arkasına sarkan Rossi, öne çıkan kaleci Marafona'nın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alanyaspor'un atağa çıkmaya çalışırken kaptırdığı topu Mesut Özil, Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.