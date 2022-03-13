Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.03.2022 21:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem (Dk. 61 Diedhiou), Milunovic (Dk. 74 Oğuz Aydın), Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem (Dk. 61 Diedhiou), Milunovic (Dk. 74 Oğuz Aydın), Furkan Bayır, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Candeias), Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan (Dk. 68 Pelkas), Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Osayi-Samuel, Zajc, Mesut Özil (Dk. 74 Arda Güler), Rossi (Dk. 90 Murat Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Berisha)

Goller: Dk. 26 Rossi, Dk. 50 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 78 Arda Güler, Dk. 90 Pelkas, Dk. 90+4 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 53 ve 67 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 61 Serdar Dursun, Dk. 87 Pelkas (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendi.

50. dakikada Fenerbahçe penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Gelişen Fenerbahçe atağında Mesut Özil'in pasında topu kontrol eden Rossi, ceza sahası yayı üzerinde şutunu çekti. Kaleci Marafona'nın uzanarak parmaklarının ucuyla dokunduğu top, direğe çarparak geri döndü. Meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek isteyen Zajc, Awaziem'im müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren Volkan Bayarslan, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mesut Özil, takımının ikinci golünü attı: 0-2.

53. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba, pasını Tayfur Bingöl'e çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2.

67. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Atılan uzun pas sonrası ceza sahasında Emre Akbaba'nın kontrol etmek istediği topa, Fenerbahçe savunmasında Szalai ayak koydu. Efecan Karaca'nın tekrar ceza yayına çıkardığı pasa Novais'in sert şutunda, Altay Bayındır'dan dönen meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 2-2.

78. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Soldan gelişen atakta Szalai'nin arka direğe ortaladığı topu Rossi kafayla indirirken, Arda Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3.

90. dakikada Fenerbahçe tekrar iki farkla öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Rossi, Zajc ile duvar pası yaptı. Bu oyuncunun çizgiye inerek vuruşunda Marafona'nın altından geçen top direğe çarparak oyun alanına dönerken, son müdahaleyi yapan Pelkas, skoru 4-2'ye taşıdı.

90+4. dakikada Fenerbahçe beşinci golü buldu. Arda Güler'in sol çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topu Berisha kafayla ağlara gönderdi: 2-5.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazandı.

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Aytemiz Alanyaspor, Volkan Bayarslan, Bahçeşehir, Oğuz Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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